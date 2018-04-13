Samsun'da 2 torbacı tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da \'torbacı\' olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun\'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi\'nde uyuşturucu madde sattığını tespit ettiği S.K. (17) ve Soner Akgül\'ü takibe aldı. Polisi fark eden şüpheliler kaçmak isterken yakalandı. Soner Akgül\'ün üst araması yapan ekipler iç çamaşırında 1 gram bonzai buldu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 28 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri nöbetçi mahkemece \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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