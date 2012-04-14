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Samsun'da 2 PKK'lı öldürüldü

Samsun'un Ladik ilçesinde PKK'lıların bulunduğu istihbaratıyla harekete geçen güvenlik güçleri, ilçenin Amasya il sınırı kırsalında sıcak temas sağladı

14 Nisan 2012 17:30

Samsun'un Ladik ilçesinde PKK'lıların bulunduğu istihbaratıyla harekete geçen güvenlik güçleri, PKK'lılarla sıcak temas sağladı. PKK'lılardan birinin 'Zigana' kod adlı Karadeniz Bölge Sorumlusu olduğu iddia edildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde PKK'lıların bulunduğu istihbaratıyla harekete geçen güvenlik güçleri, ilçenin Amasya il sınırı kırsalında sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 PKK'lı öldürüldü.
 

'2 yıl önce 2 polisi şehit etmişlerdi' iddiası


18 Nisan 2010 tarihinde Ladik ilçesinde devriye gezen polis otosunu silahla tarayıp 2 polis memurunu şehit ettikten sonra kayıplara karışan PKK'lı grup, ilçede yeniden ortaya çıktı.

Güvenlik güçleri PKK'lıları Ladik'in Amasya il sınırı kırsalında kıstırdı. İlçeye sevk edilen Tokat Jandarma özel harekat ekipleri, PKK'lılarla sıcak temas sağlayarak ateş açtı. Çatışmada 2 PKK'lı öldürüldü. Bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.

9 Nisan'da Amasya'nın merkeze bağlı Çiğdemli Köyü Zana Köprüsü üzerinde askeri aracın geçişi sırasında pusu kuran PKK'lıların uzaktan kumandalı bombayı patlatması sonucu 1 asker şehit olmuş, 6 asker yaralanmıştı. Tokat Jandarma özel harekat ekiplerinin çatıştıkları PKK'lıların, Amasya'daki saldırıyı gerçekleştiren grup olabileceği belirtiliyor.

Ormanözü Köyü yakınlarında çıkan çatışmayla ilgili bilgi veren Amasya Valisi Abdil Celil Öz, şöyle dedi:

"İnsansız hava araçları bölgede teröristleri tespit etti. Bunun üzerine Sikorsky helikopterler ve askerlerimiz bölgeye sevk edildi. Zaten bombalı saldırının ardından bölgede ekiplerimiz yoğun bir arama tarama çalışması sürdürüyordu. Dün gece de elde edilen görüntüler ve bilgiler ışığında Ormanözü Köyü kırsalında PKKlı teröristlerle sıcak temas sağlandı ve 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bölgedeki arama tarama çalışmalarımızı sürüyor."

Öte yandan PKK'lılardan birinin 'Zigana' kod adlı sözde Karadeniz Bölge Sorumlusu olduğu belirtildi

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