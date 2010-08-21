-SAMSUN'DA 2 GÜN SÜREN YANGIN KONTROL ALTINDA SAMSUN (A.A) - 21.08.2010 - Samsun'un Bafra ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Gökalan köyündeki ormanlık alanda önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, 2 gün süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alınabildi. Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile çevre köylerden vatandaşların katılımıyla iş makineleri ve 2 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edilen yangında 40 hektar ormanlık alan zarar gördü. Kaymakam Ayhan Boyacı, yaptığı açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü, yangının çıkış nedeninin de araştırıldığını kaydetti.