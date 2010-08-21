T24 LogoT24 Logo
Gündem

SAMSUN'DA 2 GÜN SÜREN YANGIN KONTROL ALTINDA SAMSUN (A.A)

21 Ağustos 2010 14:40

-SAMSUN'DA 2 GÜN SÜREN YANGIN KONTROL ALTINDA SAMSUN (A.A) - 21.08.2010 - Samsun'un Bafra ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Gökalan köyündeki ormanlık alanda önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, 2 gün süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alınabildi. Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile çevre köylerden vatandaşların katılımıyla iş makineleri ve 2 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edilen yangında 40 hektar ormanlık alan zarar gördü. Kaymakam Ayhan Boyacı, yaptığı açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü, yangının çıkış nedeninin de araştırıldığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24