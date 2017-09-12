Samsun'da 19 FETÖ şüphelisi adliyede

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6\'sı kadın 19 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemlerinin tamamlanması ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından geçen 6 Eylül\'de yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında üniversite öğrencileri ve serbest meslek sahiplerinin bulunduğu 6\'sı kadın 19 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları öne sürülen 19 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.



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