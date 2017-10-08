Samsun'da 18 bin kaçak sigara ele geçirildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 18 bin 349 paket gümrük kaçağı sigara ve 378 şişe içki ele geçiirildi.

Emniyet müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekipleri, İlkadım İlçesi\'nde bulunan Fatih ile Çatalarmut Mahallesi\'nde bulunan 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Depo olarak kullanıldığı tespit edilen evler de yapılan aramada 18 bin 349 paket gümrük kaçağı sigara ve 378 şişe içki ele geçiirildi. Polis olayla ilgili 20 yaşındaki S.O. ile 17 yaşındaki H.Y.\'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI