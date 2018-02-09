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Samsun'da 17 FETÖ şüphelisi adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 gün önce 'ByLock' kullandığı iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen 15 öğretmen, 1 öğretim üyesi ve 1 özel sektör çalışanının da olduğu 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin a

09 Şubat 2018 17:08

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 gün önce \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen 15 öğretmen, 1 öğretim üyesi ve 1 özel sektör çalışanının da olduğu 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat Salı günü sabah saatlerinde, kent merkezinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen 15 öğretmen, 1 öğretim üyesi ve 1 özel sektör çalışanının da olduğu 17 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

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