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Samsun'da 17 FETÖ şüphelisi adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturmasında, 'ByLock' programı kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7'si kadın 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

21 Kasım 2017 16:59

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturmasında, \'ByLock\' programı kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7\'si kadın 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım günü Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis \'ByLock\' kullandıkları öne sürülen 1 kamu kurumunda çalışan öğretmen, üniversite öğrenci ve örgütün kapatılan kurumlarında çalışan 7\'si kadın toplam 17 kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütünün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddia edilen şüpheliler, Emniyet\'teki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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