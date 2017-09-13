Samsun'da 15 kişi Bylock'tan tutuklandı

Samsun’da, 'FETÖ' soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilen 15 kişi tutuklandı. 5 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 'FETÖ' soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandıkları" iddia edilen şahıslara yönelik 6 gün önce 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında aralarında öğrenci ve özel sektör çalışanlarının olduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 20 kişiden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.