Samsun'da 14 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 14'şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
09 Kasım 2017 22:42
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 14\'şüpheliden 4\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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