T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da 14 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDI Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 14'şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

09 Kasım 2017 22:42

4 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 14\'şüpheliden 4\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KİŞİ TUTUKLANDI Samsunda FETÖPDY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24