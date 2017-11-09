Samsun'da 14 FETÖ şüphelisi adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4\'ü kadın 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, 6 gün önce, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis içlerinde doktor, meslekten ihraç edilen kamu görevlisi ve özel sektör çalışanlarından oluşan 4\'ü kadın 14 kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütünün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



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