Samsun'da 13 ByLock şüphelisi adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik polisin gerçekleştirdiği operasyonda, \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6\'sı kadın 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 gün önce FETÖ/PDY\'ye yönelik Samsun merkezli Havza ve Ayvacık İlçeleri ile İstanbul\'da yaptığı eş zamanlı operasyonda 6\'sı kadın 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Örgüte ait şirketler ile özel sektörde çalışan şüphelilerin \'ByLock\' kullandıkları iddia edildi. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el konuldu. Emniyette sorguları tamamlanan 13 şüpheli, bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



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