Samsun'da 1.1 milyon liraya yapılan atletizm ısınma pisti, Arkeoloji Müzesi için yıkılıyor

Hakan AKGÜN/ SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 23\'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için 1.1 milyon TL\'ye yapılan İlkadım Atletizm Sahası’nın ısınma pisti, Büyükşehir Belediyesi tarafından Arkeoloji Müzesi yapılacağı gerekçesiyle yıkılıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, \"Biz o alanı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Müzeler Genel Müdürlüğü ile aramızda yapmış olduğumuz protokol gereği \'Arkeoloji ve Etnografya Müzesi\' için kullanacağız. Spor Genel Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne konuyu bildirdik\" dedi.

Samsun\'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında yapılan 23\'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları kapsamında İlkadım Atletizm Pisti yanında 1.1 milyon lira harcamayla yapılan ısınma pisti, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından \'Arkeoloji ve Etnografya Müzesi\' yapımı için yıkılmaya başlandı. Yıkıma tepki gösteren Samsun Atletizm İl Temsilcisi Sakin Güneş, \"Biz çok üzgünüz. Çok şey söylemeye gerek yok. Samsun spor kenti olarak lanse ediliyor ve bir çok yatırım yapılıyor. Spor alanları yapıldı ve inşa edildi. Başarılı bir olimpiyat süreci geçirdik. Olimpiyatlardan sonra atletizm sahasının devamı olan ve atletizm sahasını tamamlayan ısınma alanımız var idi. Sahamız ne yazık ki şu anda yok ediliyor. Biz bundan dolayı çok üzgünüz. Bunun böyle olacağını biliyorduk ama içimizde bir umut vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz sporu seven bir insan, bu konuda mutlaka yardımcı olacaktır. Burayı kalıcı olarak atletizme bırakacaktır diye düşünüyorum\" diye konuştu.

GEÇİCİ VERMİŞTİK

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt ise olimpiyat oyunları öncesi Spor Genel Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nün kendilerinden yer talep ettiğini söyleyerek, \"Biz kendilerine alanın Müzeler Genel Müdürlüğü\'ne ait olduğunu ve devam eden bir ihalesi olduğunu söyledik. Bu projenin yüzde 75\'ni Müzeler Genel Müdürlüğü, yüzde 25\'ni ise belediyemiz karşılıyor. Biz bu ısınma sahasının geçici olmasıyla ilgili kanaatimizi ilettik. Onlar da kabul etti ve yaptıkları sahayı temizleyerek teslim edeceklerini bildirdiler. Biz de oluru verdik. Çünkü oyunlar ülkemizin onuruydu. Oyunlardan hemen sonra ihaleci firma bizden yer tesliminde bulundu. Biz arsayı teslim ettik. Onlar da bize alanda tesis olduğunu bildirdi. Biz de Spor Genel Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne konuyu bildirdik. Yazıyı gönderdik ancak bize cevap vermedi ve taahhüdünü yerine getirmedi. İhale süreci devam ettiği için firmaya süre uzatımı ve tazminat vermemek için alanın teslim etmek istiyorduk. Biz de kendi iş makinelerimizi alana sokarak tesisi kaldırmak zorunda kaldık\" dedi.

Samsun\'da çeşitli yaş gruplarında bulunan sporcular yıkım olmasına rağmen alanda antrenman yaparken; İlkadım Atletizm Stadyumu, Türkiye\'de ısınma alanı olan ikinci stadyum olma özelliği taşıyor. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi projesi ise 13 bin 214 metrekarelik bir alan üzerine yapılacak.



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