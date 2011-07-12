-SAMSUN'DA 1 TERÖRİST YARALI ELE GEÇİRİLDİ SAMSUN (A.A) - 12.07.2011 - Samsun'un Ayvacık ilçesinde, terör örgütü PKK üyesi grupla çıkan çatışmada, 1 terörist yaralı olarak ele geçirildi. Uğurlu köyü ormanlık alanında bir grubun varlığını tespit eden güvenlik güçleri, bölgede çalışma başlattı. Güvenlik güçleri temas sağlanan gruba ''teslim ol'' ihtarında bulundu. Uyarıya ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi. Terörist grup, daha sonra ormanlık alanda izini kaybettirdi. Çatışma sonrasında gerçekleştirilen arazi aramasında, gruptan, PKK üyesi ''Hecer'' kod adlı Diyarbakır Silvan nüfusuna kayıtlı Mehmet Can yaralı olarak bulundu. Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı teröristle birlikte 1 sırt çantası, Kalaşnikof tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Bölgede 3-4 kişilik bir grup olduğunun tahmin edildiği, teröristlerin yakalanması için çalışmaların alan genişleterek devam ettiği öğrenildi.