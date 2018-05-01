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Samsun'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi

01 Mayıs 2018 18:27

Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Samsun\'da 1 Mayıs Emek ve Danayışma Günü kutlamaları için sendika temsilcileri ilk olarak Atatürk Anıtı\'na çelenk koydu. Buradaki törenin ardından sendikaların, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin üyeleri, İlkadım ilçesinde bulunan İstasyon Mahallesi Ray Apartmanı önünde toplandı. Etkinliğe katılanlar polis tarafından yapılan üst aramasından sonra toplanma noktasına girdi. Bazı gruplar da toplanma yerine gitmeden önce İstiklal Caddesi üzerindeki bir araya geldi. Etkinliğe katılan yaklaşık 5 bin kişi, Cumhuriyet Meydanı\'na pankartlarla, dövizlerle sloganlar atarak kortej eşliğinde yürüdü. Cumhuriyet Meydanı\'nda sendika yetkililerinin konuşmalarının ardından halaylar çeken kalabalık daha sonra alandan ayrıldı.

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