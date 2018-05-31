Samsun'da 1 kişi FETÖ'den tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişiden 1\'i tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Talha İpçi ve Rıfat Ö.\'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Talha İpçi tutuklanırken, Rıfat Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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