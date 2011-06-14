-SAMSUN'A ''BİRLEŞİK AVRUPA'' ÖDÜLÜ SAMSUN (A.A) - 14.06.2011 - Samsun Büyükşehir Belediyesi, ''şehir yönetimlerinin modernizasyonu, bilim, eğitim'' gibi konulardaki çalışmalarından dolayı, Avrupa İş Konseyi tarafından uluslararası ''Birleşik Avrupa'' ödülüne layık görüldü. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediyeye verilen ödülün, Avrupa İş Konseyinin 20 Haziran'da yapılacak Oxford Liderler Zirvesi'nde, Başkan Yusuf Ziya Yılmaz tarafından alınacağı belirtildi. Avrupa İş Konseyi Genel Direktörü John W. A. Netting'in, Başkan Yılmaz'a gönderdiği mektupta, ''şehir yönetimlerinin modernizasyonu, ekonomide uluslararası işbirliğinin genişletilmesi, bilim, eğitim, kültür ve sanat'' gibi konularda yapılan çalışmalara atıfta bulunarak, ''Avrupa İş dünyasının görüşü ve EBA Uzman Konseyince Uluslararası 'Birleşik Avrupa' ödülü sizin tarafınızdan başkanlığı yürütülen belediyenize verilmesine karar verilmiştir'' denildiği kaydedildi. Açıklamada, Başkan Yılmaz'ın ise şu ifadelerine yer verildi: ''Avrupa'nın bağımsız sivil toplum örgütlerince böyle bir ödüle layık görülmenin ve Samsun'un adının uluslararası platformlarda telaffuz edilmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Birleşik Avrupa Ödülü, Büyük Britanya yasaları tarafından koruma altına alınan ve dünyadaki 16 ülkenin etkili kamu organizasyonları tarafından desteklenen Avrupa İş Dünyası Asamblesi, Sokrat Aday Komitesince verilmektedir. Bu ödülün şehrimizin statüsünü önemli derecede etkileyeceğini, şehrimizin, bölgemizin uluslararası organizasyonlara ve fonlara açılmasında önemli fırsatlar yaratacağına inanıyorum.''