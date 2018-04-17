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Samsun ve Ordu'da fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN ilçeleri ile Ordu ve Ünye ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, fuhşa aracılık yaptığı iddia edilen emekli imam ile 10'u kadın, toplam 15 kişi gözaltına aldı

17 Nisan 2018 15:53

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN ilçeleri ile Ordu ve Ünye ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, fuhşa aracılık yaptığı iddia edilen emekli imam ile 10\'u kadın, toplam 15 kişi gözaltına aldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Samsun\'un ilçeleri ile Ordu ve Ünye\'de eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi. 14 ekip ve 41 polis ile düzenlenen \'Roko\' adlı operasyonda, fuhşa aracılık yaptıkları iddia edilen emekli imam Abdulmutalip V., Emre M., Selami S., Ramadan Ş. ve Melek E. ile Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu 10 kadın gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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