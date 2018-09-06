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Samsun ve Çorum'da sağanak; yollar göle döndü

Ayhan AYDEMİR- Mustafa ULUSOY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

06 Eylül 2018 21:25

Ayhan AYDEMİR- Mustafa ULUSOY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Bafra ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Çorum\'un Osmancık ilçesinde ise aniden bastıran dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Bafra ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Tıkanan rögarlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler, yollarda biriken yağmur suları yüzünden ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura yakalananlar ise ıslanmamak için saçak altlarına sığındı.
Öte yandan Çorum\'un Osmancık ilçesinde etkili olan sağanak ve doluda da yollar göle döndü. Yağmura yakalananlar, zor anlar yaşadı. Bölgede aralıklarla sürmesi beklenen yağışlara ilişkin yetkililer, olası sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

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