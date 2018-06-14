Samsun ve Antalya'da 24 bin 304 kapsul uyuşturucu hap ele geçirildi

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da polisin düzenlediği operasyonda, 24 bin 304 kapsul uyuşturucu etkisi olduğu belirtilen hap ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya\'dan Samsun\'a kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu etkisi yaptığı belirtilen hap gönderileceğini belirledi. Hapların kentte piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan ekipler, Antalya\'dan gelen kargoya el koydu. Yapılan aramada, koliler içerisinde 11 bin 200 hap ele geçirildi. Hapları almaya gelen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Hapları kargoyla gönderen şüpheli de Antalya Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla bu kentte yakalandı. Antalya\'da bir adrese düzenlenen operasyonda ise 13 bin 104 kapsül daha hap ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.



FOTOĞRAFLI