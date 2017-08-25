Samsun Valisi'nin "Öğrenciler hafif okşanabilir" sözlerine açıklama: Şiddet kastedilmemiştir

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen eğitimde Samsun Valisi Osman Kaymak'ın "Terbiye için öğrenciler hafif okşanabilir" dediği konuşmasının ardından Valilikten, "Söz konusu konuşmada bir öğretmenin öğrenciye şiddet uygulayabileceği anlamı kesinlikle kast edilmemiştir" açıklaması yapıldı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun’da görev yapan okul müdürlerine “Geleceğin Eğitiminde Yönetici Rolleri” konulu Yönetim ve Liderlik Eğitimi verdi. 22 Ağustos tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen eğitimde Samsun Valisi Osman Kaymak'ın yaptığı konuşma şu ifadeleri kullandı:

"Terbiye için öğrenciler hafif okşanabilir"

“Okul müdürü disiplinli ve okula hakim olmalıdır. Okulun içinde ve etrafında oluşan tüm gelişmelerden haberdar olmalıdır ki bazı olaylara vaktinden önce müdahale edebilsin. İlimizin sorunlarından bir tanesi ise ilimizdeki uyuşturucu ile mücadele konusudur. Bu konuyla ilgili de sizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın, eskiden olduğu gibi öğrencinin terbiye amacıyla hafif okşanması konusunda rahat olun. Bu konuda şikayetler edilir. Malum küçük konularda hemen dilekçe yazıyorlar. Veli, ‘öğretmen öğrencimizi dövdü, şikayetçiyim, çocuğumun kulağını çekti’ diyor. Terbiye amaçlı eğer öğretmen arkadaş psikopat değilse, o çocuğun geleceği için sınıfında bunu yapmışsa biz o konuda her zaman öğretmenin ve sizin yanındayız”

Vali tepkiler üzerine çark etti

Samsun Valiliği, Vali Osman Kaymak’ın “Yönetici Akademisi”nde yaptığı konuşmasında 'bir öğretmenin öğrenciye şiddet uygulayabileceği' anlamının kesinlikle kast edilmediğini açıkladı.

Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde, 22.08.2017 tarihinde gerçekleştirilen ‘Yönetici Akademisi’ açılış konuşması sırasında Valimiz Sayın Osman Kaymak’ın konuşmasında kullandığı ifadeler bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yanlış anlaşılmalara sebep vermiştir. Valimiz Sayın Osman Kaymak’ın konuşmanın anlamsal bütünlüğü incelendiğinde; iyi insan ve iyi vatandaş yetiştirmenin önemi üzerinde durulduğu görülecektir.

Ayrıca konuşmasında; veli, öğretmen ve öğrenci arasında yapıcı disipline dayalı bir ilişkinin gerekliliğinin şart olduğu ve bu çerçevede geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aldığı eğitim ve öğretimde hem akademik, hem de sosyal anlamda çocukların gelişimine olumlu etkisi olacağından bahsedilmiştir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin pedagojik gerçeklere dayanan, etkili ve kaliteli bir eğitim alması en önemli önceliklerimizdendir.

Söz konusu konuşmada bir öğretmenin öğrenciye şiddet uygulayabileceği anlamı kesinlikle kast edilmemiştir. Çocuk eğitiminde ‘sevgi’nin ve ‘ilgi’nin birinci derecede önemli olduğunun farkında olarak okullarımızda oluşabilecek ‘çocuğa şiddet’ içerikli tüm şikâyetlere kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, idari ve adli yönden gereken soruşturmalar vakit kaybedilmeden yapılmaktadır.

Bundan sonra da olmasını hiçbir zaman istemediğimiz, çocuklarımızın sağlıklı gelişimini engelleyebilecek her türlü olay önceden olduğu gibi titizlikle incelenecektir. Bilinmektedir ki eğitimde en önemli unsur veli ve çocuktur. Çocuklarımızın gerek ruhsal, gerekse sosyal anlamda geleceğini olumsuz etkileyebilecek davranışları sergileyen eğitim personeli korunarak halkımızın güvenini yitirmek ve çocuklarımızın geleceğinin zarar görmesi göze alabileceğimiz bir şey değildir. Bu minvalde her zaman, her konuda şiddete karşı tavır alınacağı vurgusuyla okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin, öğrencilerimize sevgiyle yaklaşıp, gerektiğinde başlarını okşayarak, varsa sorunlarının dinlenip çözümler üreterek uzlaştırıcı olma yönünde Valimiz Sayın Osman Kaymak tarafından tavsiyelerde bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”