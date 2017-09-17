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Samsun Valisi Osman Kaymak, at üzerinde poz verdi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Valisi Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak, Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri’ni ziyaret ederek binicilik eğitimi aldı

17 Eylül 2017 20:07

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Valisi Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak, Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri’ni ziyaret ederek binicilik eğitimi aldı. Vali Kaymak, ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün posterinin önünde poz verdi.
Samsun Valisi Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında hizmet vermeye başlayan ve Uluslararası standartlarda kurulu olan ahırlarıyla 20 eğitimli attan oluşan Atlı Spor Tesisleri\'ni ziyaret etti.
Ziyarette tesis müdürü Murat Kılıçlı\'dan bilgi alan Vali Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak, daha sonra uluslararası antrenör olan Maria Todorovska Omari\'den binicilik eğitimini adı. Vali Osman Kaymak daha sonra binicilik eğitim alanında bulunan Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün posterinin önünde poz verdi.

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