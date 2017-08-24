T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun Valisi: Öğretmenler terbiye etmek için öğrencileri okşayabilir

"Bize gelen şikayetlerde biz sizin yanınızda olacağız"

24 Ağustos 2017 14:33

Samsun valisi Osman Kaymak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni eğitim öğretim yılı için düzenlenen toplantıda konuştu. Kaymak'ın öğretmenlere, "Terbiye amacıyla öğretmen arkadaşlar çocukları okşayabilir. Bize gelen şikayetlerde biz sizin yanınızda olacağız" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı için Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimciler toplantısına Tunceli'den Samsun'a atanan Vali Osman Kaymak da katıldı. Vali Kaymak'ın toplantıda öğretmenlere yaptığı konuşmada 'öğrencileri terbiye amaçlı okşayabilirsiniz' sözleri tepki çekti.

Vali Osman Kaymak'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın. Eskiden öğrencinin, işte terbiye amacıyla hafif okşanması konusunda rahat olun. Malum insanlar en küçük bir durumda şikayet dilekçesi yazıyorlar valiliğe. "Öğretmen öğrencimizi dövdü, kulağını çekti" diye. Terbiye amaçlı, eğer öğretmen arkadaş psikopat değilse, terbiye amaçlı çocuğun geleceği için sınıfında bunu yapmışsa biz her zaman sizin yanınızdayız" açıklamasında bulundu.

 

ETİKETLER

Osman KaymakaçıklamaSamsunvaliçocuklarÖğretmenlerokşayabilir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24