Samsun Valiliği, STK'ların referandum faaliyetine yasak getirdi!

Samsun’da partiler dışında herhangi bir dernek ya da sivil toplum kuruluşunun referandum çalışması yapması Valilik tarafından yasaklandı. Birgün’den Rabia Yılmaz’ın haberine göre, Samsun Valiliği tarafından düzenlenen resmi yazıda, seçime giren partiler dışında, hiçbir sivil toplum kuruluşu ve derneğin seçim propagandası yapamayacağı belirtildi.

Samsun’da Birleşik Haziran Hareketi Samsun Meclisi tarafından anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yürütülen kampanya kapsamında “Yeni Bir Başlangıç İçin Hayır” başlıklı bildirinin dağıtımı konusunda Samsun Valiliği’ne yapılan başvuruya verilen yanıtta, şu ifadelere yer verildi:

“İlkadım 1 Nolu Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2017 tarihli propaganda amaçlı yayın ve malzeme dağıtımı konulu yazısında; Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 15.02.2017 tarih ve 2017/109 sayılı kararının 1. ve 4. bendi gereği siyasi partiler dışında hiçbir sivil toplum kuruluşu, dernek vb. kurumların broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren CD, DVD gibi türlü yayını dağıtmasının ve tanıtım yeri (standa) açmasının yasak olduğu belirtilmiştir.”

"Sadece partiler"

Vali Yardımcısı Hasan Öztürk imzasını taşıyan yazıda, aralarında AKP, MHP, BBP ve HÜDAPAR gibi partilerin bulunduğu sadece 10 partinin seçim propagandası yapabileceği belirtilerek, “Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 15.02.2017 tarih ve 2017/109 sayılı kararında belirtilen siyasi partilerin, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 11.02.2017 tarihli kararında 1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- Anavatan Partisi, 3- Bağımsız Türkiye Partisi, 4- Büyük Birlik Partisi, 5- Cumhuriyet Halk Partisi, 6- Halkların Demokratik Partisi, 7- Hür Dava Partisi, 8- Milliyetçi Hareket Partisi, 9- Saadet Partisi, 10- Vatan Partisi olduğu belirtilmiştir” denildi.