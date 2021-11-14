Samsun Valiliği'nden yeni açıklama: "Çift doz aşı şartı yurt içi seyahatleri kapsamıyor"

Samsun Valiliği, “2 doz aşısı olmayan Samsun’a alınmayacak” haberiyle ilgili açıklama yaparak, ‘yanlış anlaşılma’ olduğuna dikkat çekti.

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Bazı ulusal basın yayın organlarında ‘2 Doz Aşısı Olmayan Samsun’a Alınmayacak’ başlığıyla çıkan haberlerde, haber başlıklarının vatandaşlarımız tarafından ‘ilimize gerek yurt dışından gerekse yurt içinden gelecek olanların aşısı olmadan ilimize alınmayacağı, ilimize girebilmek için aşı zorunluluğu getirildiği’ şeklinde anlaşılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur:

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, Covid-19 salgınının yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın 13.11.2021 tarih ve E-89780865-153-18513 sayılı genelgesi doğrultusunda tüm illerimizde olduğu gibi ilimizde de 13 Kasım 2021 tarihinde toplanarak gelen genelge doğrultusunda kararlar almıştır. Alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız ‘http://www.samsun.gov.tr/il-umumi-hifzissihha-kurulunun-13112021-tarihli-ve-40-sayili-karari’ linkinde yayımlanmıştır.

Bazı ulusal basın yayın organlarında ‘2 Doz Aşısı Olmayan Samsun’a Alınmayacak’ başlığıyla çıkan haberler nedeniyle ‘ilimize gelecek olan tüm vatandaşlarımıza aşı zorunluluğu getirildiği veya aşısı olmayanların ilimize alınmayacağı’ şeklinde yanlış anlaşılmalar meydana gelmiş olup gerek çıkan haberlerin içeriği okunduğunda gerekse yukarda linki verilen kararımız incelendiğinde böyle bir durumun söz konusu olmadığı, haber başlıkları ile haberin içeriğinin uyuşmadığı, haber başlığının çarpıtıldığı net bir şekilde görülecektir”