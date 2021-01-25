Samsun Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Samsun Valiliği, Meteoroloji verilerine göre Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 26 Ocak Salı günü Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Samsun Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 26 Ocak 2021 Salı günü saat 00.00 ile 23.59 arasında Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, “Rüzgarın bölgemiz genelinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa), yüksek kesimlerde çok şiddetli fırtına (90-120 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.