Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN merkezli yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Bafra İlçesi\'nde bu sabah saatlerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. İstanbul\'da 3, Bafra İlçesi\'nde 9 adrese operasyon düzenleyen polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise 150 adet ecstacy hap, 48 gram bonzai, 3 paket esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet muşta ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI