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Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 3 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 18'i, tutuklandı

06 Temmuz 2018 15:30

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 3 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 18\'i, tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkezli Çarşamba ilçesi ile Giresun ve Amasya\'da sokak satıcılarına yönelik 29 Haziran günü operasyon düzenledi. 65 ekip, 235 personelin görev aldığı operasyonda, 2 de narkotik köpeği kullanıldı. Eş zamanlı baskınlarda 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 35 gram bonzai, 1526 ecstasy hap, 4 bin 825 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap, 75 gram esrar, 7,65 milimetre çaplı 2 ruhsatsız tabanca, 34 mermi, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 27 kartuş, uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18\'i tutuklandı, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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