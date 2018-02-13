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Samsun merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN ve Çorum'da, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi, polis tarafından gözaltına alındı

13 Şubat 2018 16:59

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN ve Çorum\'da, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik Samsun merkezli Çorum merkez ve Osmancık ilçesinde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; ruhsatsız 7 tabanca, 120 mermi, ruhsatsız 2 av tüfeği, kurusıkı ve muşta ele geçirildi. Samsun\'da sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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