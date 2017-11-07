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Samsun merkezli kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli olarak 5 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

07 Kasım 2017 17:44

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli olarak 5 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 2 ay süren çalışmasının ardından Samsun merkezli Bafra ve Kavak ilçeleri ile Ordu, Rize, Artvin ve Şanlıurfa\'da belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 16 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 189 şişe gümrük kaçağı içki ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

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