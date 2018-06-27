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Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı

27 Haziran 2018 14:54

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Samsun merkezli İstanbul, Kocaeli, Trabzon, Bursa, Kayseri, Konya ve Ankara\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere el koyuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.

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