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Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN merkezli Kırıkkale ve Ordu'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı

23 Mart 2018 18:48

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN merkezli Kırıkkale ve Ordu\'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kırıkkale, Ordu ve Samsun\'un ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de olduğu 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere ise el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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