Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da polisin Bafra ve İlkadım ilçelerinde düzenlenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 1\'i kadın 4 kişiyi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İlkadım ve Bafra ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla, aralarında serbest meslek çalışanlarının olduğu 1\'i kadın toplam 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere ise el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



FOTOĞRAFLI