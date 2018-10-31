T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 10 ilde  FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen 'ankesörlü telefon' operasyonunda 12'si muvazzaf asker olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı

31 Ekim 2018 15:39

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 10 ilde  FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen \'ankesörlü telefon\' operasyonunda 12\'si muvazzaf asker olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'ye yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında, örgüt imamları ile ankesörlü telefon aracılığıyla iletişim kurduklarını belirlediği şüphelileri takibe aldı. Samsun merkezli Tekirdağ, Tunceli, Van, İzmir, Ordu, Ankara, Çanakkale, Kırklareli ve Kastamonu\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12\'si muvazzaf, 1\'i daha önce meslekten ihraç edilen asker, 4\'ü kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tayfur KARASAMSUN DHA SAMSUNFETÖPDYSamsunEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüTekirdağ Tunceli VanOrdu AnkaraKırklareliKastamonuKara Harp OkuluEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24