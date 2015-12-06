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Samsun Limanı, Rus gemilerinin tutuklandığı haberlerini yalanladı

"Gemi kaptanlarımız olağan rejime uygun şekilde tüm prosedürleri uyguluyor"

06 Aralık 2015 00:25

Samsun Limanı, Türkiye limanlarına sefer yapan 4 Rusya bandıralı geminin Samsun Limanı'nda tutukladığı haberlerini yalanladı.

Sol Haber Portalı’nın haberine göre, liman sözcülüğünden TASS haber ajansına yapılan açıklamaya göre, limanda Rus gemilerinin tutuklanmadığı, gemilerin limana girişlerinin ve limanda yapılan gözlemlerin olağan şekilde devam ettiği belirtildi.

Rusya'nın Trabzon Başkonsolosu Dmitriy Talanov da, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Talanov, "Gemi kaptanlarımız olağan rejime uygun şekilde tüm prosedürleri uyguluyor. Sorun yok" dedi.

 

Haberdeki iddialar

 

Deniz Haber Ajansı'ndan Recep Canpolat imzasıyla bugün verilen haberde, son bir hafta içerisinde Rusya limanlarına yük taşıması yapan 5 Türk bayraklı gemiyi, Port State Control (PSC) denetimine tutan Rus Denizcilik İdaresi Müfettişlerinin hazırladıkları raporlar çerçevesinde Novorossisk Limanı'nda alıkoyması üzerine, mütekabiliyet esasları çerçevesinde, Türk limanlarına seyir yapan 4 Rusya Federasyonu bayraklı geminin Samsun Limanı'nda yapılan PSC denetimleri sonucu tutuklandığı belirtilmişti.

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