Samsun Jandarma İstihbarat Şube Müdürü'ne FETÖ gözaltısı

İzmir merkezli yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Samsun Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü A.T gözaltına alındı.
İzmir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Evinde gözaltına alındı
Operasyon kapsamında Samsun Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü A.T. de, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.
Eş zamanlı operasyon düzenlendi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli için İzmir, Ankara, Samsun, Ağrı, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.