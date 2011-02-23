-''SAMSUN'' GEMİSİ LİBYA'YA HAREKET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Deniz Ticaret Odasına bağlı özel şirketlere ait gemilerden ''Samsun'', Türk vatandaşlarının tahliyesi için İstanbul'dan Libya'ya hareket etti. Sarayburnu'ndan saat 00.40'ta ayrılan, Deniz Cruise Ferrylines şirkine ait, Kaptan Atilla Günsur yönetimindeki gemide, 39 personel, İstanbul Deniz Şube Müdürlüğünde görevli 5 polis, 4 yolcu, Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden bir doktor, 1 hemşire ve 2 teknisyen ile Anadolu Ajansı muhabirleri bulunuyor. Gemiye, Kızılay tarafından sağlanan bin kişilik gıda malzemesi yüklendiği ve yaklaşık iki gün sürecek Libya yolculuğu sırasında yetkili makamların vereceği onay doğrultusunda hareket edileceği öğrenildi. Bu arada, Türk vatandaşlarının tahliyesi için Libya'ya gönderilecek ''Ankara'' gemisiyle ilgili hazırlıkların sürdüğü ve bu geminin de hazırlıkların tamamlanmasının ardından Libya'ya hareket edeceği bildirildi.