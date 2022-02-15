Samsun'daki 5 öğrenciye taciz davası: Bir veli “Eşim saldırır, başımız belaya girer” diye susup okul değiştirdi, öğretmenin tacizi bir yıl devam etti

Samsun’da görev yaptığı ilkokulda 9 yaşındaki 5 öğrencisini taciz ettiği iddia edilen sınıf öğretmeni Y.Ö. hakkında 110 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, çocuklardan birinin tacizi yaklaşık bir yıl önce annesine anlattığı ama annenin “Eşim öğretmene saldırır, başımız belaya girer” diye şikâyetçi olmadığı ortaya çıktı. Öğretmen de bu süreçte tacizlerine devam etmiş.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in iddianameden aktardıklarına göre, Samsun’da infial uyandıran olay, çocuklardan birinin durumu ailesine anlatınca ortaya çıktı. Ardından başka çocukların da tacize uğradığı anlaşıldı. 5 çocuğun ailesi Öğretmen Y.Ö.’den şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Öğrenciler, pedagog eşliğinde ifade verdi. Öğretmenlerinin kendilerine sınıfta çizgi Film izletirken, kitap okuturken ve etüt saatlerinde neler yaptığını dilleri döndüğünce anlattı. Taciz sebebiyle sınıftan kaçan öğrencilerden birinin görüntüsünün de güvenlik kameraları tarafından kayda alındığı belirlendi. Öğrencilerden biri sanık öğretmenin kendisine suç konusu fiillerden önce ‘Öğretmen sevgisi ister misin?’ diye sorduğunu da anlattı.

Öğrencisini suçladı

Öğretmen Y.Ö. ifadesinde, “Kız erkek ayırt etmeden şefkat gösterdim, alınlarından öptüm. Bazı içine kapanık öğrencileri okumaya teşvik etmek için öğretmen şefkati ve sevgisi ile bazı öğrencilerin sırtını ve saçlarını okşadım. Taciz etmedim, ..... adlı öğrenciye derslerde biraz yüklenmiştim, o yüzden bana böyle isnatlarda bulunuyor” diyerek, 9 yaşındaki öğrenciyi suçladı.

İddianamedeki ifadeler çocuklardan birinin annesinin taciz olayını daha önceden öğrendiğini gösterdi. Taciz olayını öğrendikten sonra çocuğunun okulunu değiştiren anne, okulun rehber öğretmenine, “Eşim bilmiyor, kızım sadece bana anlattı. Eşim olayı duyarsa, gider öğretmene saldırır da başımız belaya girer diye anlatmadım” dediği öğrenildi.

110 yıl hapsi istendi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Y.Ö.’nün ‘zincirleme biçimde çocuğun cinsel tacizi’ suçundan 110 yıla kadar hapsi istendi. Dava Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Y.Ö.’nün daha önce aynı suçtan aldığı 25 yıllık ceza da halen Yargıtay’da temyiz aşamasında.