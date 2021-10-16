Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı

İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsü Samsun'da Tekke mevkisinde yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı.



Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



