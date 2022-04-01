Samsun'da doktoru “Dayak değil, kurşun atarım!” diyerek tehdit eden hasta yakınına ceza

Samsun’da devlet hastanesinde görevli uzman doktoru “Millet gidiyor, sağda solda doktor dövüyor, vuruyor, adamlar haklıymış! Ben o doktora dayak değil, kurşun atarım!” sözleriyle tehdit eden şahıs hakkında mahkeme ceza verdi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Samsun’da Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni (SABİM) arayan bir hasta yakını tehdit mesajları bıraktı. Samsun’da devlet hastanesinde görevli uzman doktoru “Millet gidiyor, sağda solda doktor dövüyor, vuruyor, adamlar haklıymış! Ben o doktora dayak değil, kurşun atarım!” sözleriyle bir tehdit eden hasta yakınının mahkeme kararıyla iki ay süresince hastaneye girişi ve doktorla iletişimi engellendi.