Samsun'da sağlık personeline yumruklu saldırı

Samsun'da bir sağlık personeli hastanede hasta yakını tarafından yumruklu saldırıya uğrayarak yaralandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin palyatif servisinde fıtık ameliyatı olan ve üç gündür hastanede tedavi gören Ö.A.’nın (55) taburcu olmasına karar verildi. Bu sırada sağlık memuru Hamza D. (56), Ö.A.’ya pansuman yaptığı sırada Ö.A. pansuman bandının canını yaktığını ileri sürüp tepki gösterdi.

Bu sırada hasta Ö.A.’nın oğlu T.A.’nın (27), sağlık memuru Hamza D.’nin yüzüne yumruk attığı iddia edildi. Yüzünden ve kolundan yaralanan sağlık memuru Hamza D. görev yaptığı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Hamza D.’ye yedi gün iş göremez raporu verildi. T.A. ise İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.