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Samsun'da kadına şiddet: Kediye kıyma veren eşini darp edip evden kovdu!

23 Ağustos 2020 13:39

Samsun'un Bafra ilçesinde bir doktor, kendisi gibi doktor olan eşini, kediye kıyma verdiği bahanesiyle darp edip evden kovdu.

Olay, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, doktor olan F.İ. kendisi gibi doktor olan eşi O.İ. ile markette alışveriş yapıp eve giderken yolda gördüğü kediye marketten aldıkları kıymadan bir parça verdi. Eşinin kediye kıyma vermesine kızan O.İ., eve geldiklerinde eşi F.İ'yi darp ederek evden kovdu. Eşi tarafından darp edilerek evden kovulan F.İ. polisi arayarak eşinden şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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