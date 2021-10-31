Samsun'da emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu

Emekli emniyet amiri Osman Türkmen, Samsun'daki evinde ölü bulundu. Türkmen'in ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken yaklaşık 1,5 yıl önce emekli olan 3 çocuk babası Osman Türkmen (50), evinde çocukları tarafından yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulundu.

Eve giden polis ve sağlık ekipleri Osman Türkmen’in yaşamını yitirdiği tespit etti. Türkmen’in ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.