Samsun'da boşanma aşamasında olan eşini bıçakla ağır yaraladı!

Samsun'da bir kişi hasta çocuğunu çalıştığı hastaneye getiren boşanma aşamasında olan eşini poliklinik önünde bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesindeki Kavak Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak Devlet Hastanesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan U.E.(46) hasta olan müşterek çocuklarını tedavi için hastaneye getiren boşanma aşamasında olduğu eşi S.E.'ye (40) bıçakla saldırarak karnından yaraladı. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken, U.K. polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.