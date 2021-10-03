Samsun'da 3 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Samsun'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü polis merkezine giderek teslim oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet O. idaresindeki 55 AS 192 plakalı otomobil 3 yaşındaki Kerem Asaf Can'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk 112 ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun yakınları hastaneye koştu. Aracıyla birlikte kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsü Mehmet O. polis merkezine giderek teslim oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.