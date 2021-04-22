Samsun'da 2 adet 5 litrelik ayçiçek yağının parasını ödemeden marketten çıkan kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Gıda fiyatlarının arttığı ve alım gücünün düştüğü Türkiye'de 'ayçiçek yağı hırsızlığı' yaşandı. Samsun'da bir marketten 2 adet 5 litrelik ayçiçek yağını para ödemeden alarak dışarı çıkan 74 yaşındaki kişi, polise teslim edildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Sungurlu Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre; markete müşteri gibi giden 74 yaşındaki müşteri, 2 adet 5 litrelik ayçiçek yağını alarak kasadan ücret ödemeden dışarı çıktı. Bu sırada market sahibi tarafından fark edilen müşteri polise teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)