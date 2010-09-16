Samsun-Ceyhan’da gözler Putin’de

T24 - Rusya’da devlete ait olan petrol boru hatları tekelini elinde bulunduran Transneft Başkanı Nikolay Tokarev, Türkiye ile Samsun-Ceyhan petrol boru görüşmelerinin durduğunu ileri sürdü.



Tokarev, benzer bir açıklamayı önceki haftalarda da yapmış, bunun üzerine Rusya Başbakanı Vladimir Putin, “Erdoğan’a söz verdik, Samsun-Ceyhan’da varlığımız sürecek” sözleriyle projeye ilişkin tavırlarını dile getirmişti.



Tokarev ise dün Reuters’a yaptığı açıklamada, Burgaz-Dedeağaç petrol boru hattının Samsun-Ceyhan petrol boru hattından daha “çekici” olduğunu savunarak, “Elbette Burgaz-Dedeağaç uygun. Bu konuda çok şey yaptık.



Fizibilite çalışması hazırladık ve bu hattın inşasına bu yıl başlamış olabilirdik” dedi. Samsun-Ceyhan petrol boru hattıyla ilgili bir çok soru işaretinin olduğunu ifade eden Tokarev, “Bunların cevaplarını bulmak çok zor. Önerilen nakliye ücretleri Boğazları kullanmak için verilen miktardan daha pahalı” ifadesini kullandı.



Bu arada Rus haber ajanslarının çoğunda Tokarev’in Reuters’a verdiği demeçte Rus petrol sektörüne ilişkin genel ifadelerine yer verilirken, Samsun-Ceyhan ile ilgili sözlerinin olmaması dikkati çekti.





Yıldız: Sıkıntı yok



Enerji Bakanı Taner Yıldız da gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlarken Samsun-Ceyhan ham petrol boru hattının projeye ortak olmak isteyen Transneft’in görüşmeleri durdurduğu yönündeki açıklaması hakkında bilgisi bulunmadığını belirterek, proje konusunda bir sıkıntı olmadığını söyledi.



Yıldız, dün kendisini Rus mevkidaşının aradığını ve 22-23 Eylül’de Samsun-Ceyhan’ın anlaşma taslağı için teknik heyetlerin yapacağı görüşmelere katılacaklarını belirttiğini de bildirdi.



Yıldız proje ile ilgili kendisine şu ana kadar bir olumsuzluk iletilmediğini ve bu konudaki muhataplarının Rus hükümeti yetkilileri olduğunu belirterek “Transneft’in konuşmasının hükümetleri bağlayan bir konuşma olduğu kanaatinde değilim. Bu konuda bir sıkıntı gözükmüyor” diye konuştu.





