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Ekonomi

'Samsun-Ceyhan petrol görüşmeleri durdu!'

Transneft Başkanı Nikolay Tokarev, Türkiye ile Samsun-Ceyhan petrol boru görüşmelerinin durduğunu ileri sürdü.

15 Eylül 2010 03:00

T24 - Rusya’da devlete ait olan petrol boru hatları tekelini elinde bulunduran Transneft Başkanı Nikolay Tokarev, Türkiye ile Samsun-Ceyhan petrol boru görüşmelerinin durduğunu ileri sürdü.
        

Tokarev, Reuters’a yaptığı açıklamada, Burgaz-Dedeağaç petrol boru hattının Samsun-Ceyhan petrol boru hattından daha “çekici” olduğunu savunarak, “Elbette Burgaz-Dedeağaç uygun. Bu konuda çok şey yaptık. Fizibilite çalışması hazırladık ve bu hattın inşasına bu yıl başlamış olabilirdik” dedi.
        

Samsun-Ceyhan petrol boru hattıyla ilgili bir çok soru işaretinin olduğunu ifade eden Tokarev, “Bunların cevaplarını bulmak çok zor. Önerilen nakliye ücretleri Boğazları kullanmak için verilen miktardan daha pahalı” ifadesini kullandı.
        

Başbakan Putin geçen hafta, Soçi’de düzenlenen Valday Grubu toplantısında Sinan Ogan’ın sorusu üzerine yaptığı açıklamada,  “Başbakan Erdoğan’a söz verdik, Samsun-Ceyhan;ı birlikte yapacağız” demişti.

        
Bu arada Rus haber ajanslarının çoğunda Tokarev;in Reuters;e verdiği Rus petrol sektörüne ilişkin genel habere yer verilirken, Samsun-Ceyhan ile ilgili sözlerinin olmaması dikkati çekti.
    
   
Türkiye, Samsun-Ceyhan konusunda Putin’in sözlerini temel alırken, Tokarev’in görüşmelerin durduğuna dair iddiasıyla ilgili Türk tarafına bir bilgi iletilmediği kaydedildi.

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