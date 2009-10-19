Samsun-Ceyhan hattı için imzalar bugün atılıyor

Türkiye-Rusya ilişkilerinde bugün çok önemli bir dönemeç daha
geçilecek. Rusya’nın uzun süre soğuk baktığı, ancak Putin’in son Ankara
ziyaretinde “U dönüşü” yaparak destek verdiği Samsun-Ceyhan petrol boru
hattı için ilk somut imzalara bugün İtalya’da atılacak.
Turkrus.com'un haberine göre,ç ülkenin
bakanlarının koyacağı imzalarla, Türkiye’ye gerçek anlamda “enerji
kavşağı” yapacak projeye start verilecek.
İtalyan haber sitesi İl Velino’nun haberine göre, Samsun-ceyhan
Boru Hattı Projesi'nin (Trans Anadolu Boru Hattı Projesi- Tapco) ilk
imzaları için taraflar bugün Milano’da buluşuyor.
Uzun süredir
hazırlıkları yapılan Hükümetler Arası ve Ticari Protokoller'e Türkiye
adına Enerji Bakanı Taner Yıldız, Rusya adına aynı zamanda Rus-Türk
Karma Ekonomik Komisyonu eşbaşkanı da olan enerjiden sorumlu Başbakan
Yardımcısı Igor Seçin ile Enerji Bakanı Sergey Şmatko, İtalya adına da
Ekonomi Bakanı Claudio Scajola imza koyacak.
2010 yılında hız
kazanması beklenen TAPCO projesinde Rus gaz tekeli Gazprom, Türk Çalık
Grubu ve İtalyan ENI ortaklık yapacak. Bu projenşin gerçekleşmesiyle
daha fazla petrol Ceyhan limanına akacak. BU durumda artık Burgaz
(Bulgaristan)-Dedeağaç (Yunanistan) boru hattı projesinin devre dışı
kalması bekleniyor.
Proje Türkiye ile Rusya’yı gerçek anlamda
“stratejik enerji partneri” haline getirecek. Türkiye ise, ABD destekli
Bakü-Ceyhan’dan sonra Rusya destekli Samsun-Ceyhan ile “enerji kavşağı”
kimliğini pekiştirecek.