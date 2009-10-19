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Dünya

Samsun-Ceyhan hattı için imzalar bugün atılıyor

Rusya’nın uzun süre soğuk baktığı,Samsun-Ceyhan petrol boru hattı için ilk somut imzalara bugün İtalya’da atılacak.

19 Ekim 2009 03:00

Türkiye-Rusya ilişkilerinde bugün çok önemli bir dönemeç daha geçilecek. Rusya’nın uzun süre soğuk baktığı, ancak Putin’in son Ankara ziyaretinde “U dönüşü” yaparak destek verdiği Samsun-Ceyhan petrol boru hattı için ilk somut imzalara bugün İtalya’da  atılacak.

Turkrus.com'un haberine göre,ç ülkenin bakanlarının koyacağı imzalarla, Türkiye’ye gerçek anlamda “enerji kavşağı” yapacak projeye start verilecek. 


İtalyan haber sitesi İl Velino’nun haberine göre, Samsun-ceyhan Boru Hattı Projesi'nin (Trans Anadolu Boru Hattı Projesi- Tapco) ilk imzaları için taraflar bugün Milano’da buluşuyor.

Uzun süredir hazırlıkları yapılan Hükümetler Arası ve Ticari Protokoller'e Türkiye adına Enerji Bakanı Taner Yıldız, Rusya adına aynı zamanda Rus-Türk Karma Ekonomik Komisyonu eşbaşkanı da olan enerjiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Igor Seçin ile Enerji Bakanı Sergey Şmatko,  İtalya adına da Ekonomi Bakanı Claudio Scajola imza koyacak.

2010 yılında hız kazanması beklenen TAPCO projesinde Rus gaz tekeli Gazprom, Türk Çalık Grubu ve İtalyan ENI ortaklık yapacak.  Bu projenşin gerçekleşmesiyle daha fazla petrol Ceyhan limanına akacak. BU durumda artık Burgaz (Bulgaristan)-Dedeağaç (Yunanistan) boru hattı projesinin devre dışı kalması bekleniyor.

Proje Türkiye ile Rusya’yı gerçek anlamda “stratejik enerji partneri” haline getirecek. Türkiye ise, ABD destekli Bakü-Ceyhan’dan sonra Rusya destekli Samsun-Ceyhan ile “enerji kavşağı” kimliğini pekiştirecek.

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