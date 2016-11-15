Samsun-Çarşamba Havalimanı 3 ay boyunca kapatılacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Uluslararası Samsun-Çarşamba Havalimanı’nın bakım ve onarımı ile ilgili yaşanan tartışmalara açıklık getirdi. "Pistimizde 19 santime varan çökmeler var. Bunun kabul edilmesi mümkün değil" diyen Ocak, bakım çalışmaları için havalimanının 3 ay boyunca kapalı olacağını söyledi.

01 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında bakım için kapanacak olan Samsun-Çarşamba Havalimanı için Samsun Golf Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak’a Samsun Valisi İbrahim Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da eşlik etti.

19 cm çökme var

Hürriyet'in aktardığı habere göre, Samsun Havalimanı’nın sadece Samsunluların değil, kendilerinin de gözbebeği olduğunu söyleyen Genel Müdür Ocak, “Samsun Havalimanı, DHMİ'nin işletmiş olduğu 55 havalimanı içerisinde özel öneme haiz bir yerdir. Bu havalimanımız 1999 yılında inşaatı tamamlanarak hizmete girdi. Yaklaşık 17 yıldır aralıksız olarak hizmettedir. Son yıllarda trafikleri de diğer havalimanlarına nazaran oldukça tatminkar bir düzeyde artış gösterdi. 2015 yılı verilerine göre 1 milyon 713 bin yolcu gerçekleşmesi bu havalimanımızda sağlandı. Ekim sonu itibariyle pek çok meydanda düşmeler yaşanırken, bu havalimanımızda iç hatlarda yüzde 5’lik bir artış gözlemledik. 2016 yılında bütün meydanlarda yüzde 16’lık bir azalış varken, Samsun meydanında da yüzde 5’lik bir dış hat trafiğinde azalış gerçekleşti. Son 5 yıl içerisinde de bu havalimanımıza 20 milyonu aşan bir yatırım yaptık. 17 yıldır kullanılan bu limanımızda pistimiz eskidi. Pist eskiyince 2012 yılından beri sürekli olarak pistin grubunu izliyoruz. Pistimizde 19 santime varan çökmeler var. Bunun kabul edilmesi mümkün değil. Bu 22 santime vardığı zamanda uluslararası standardı yitirmiş olacağız. Bundan dolayı uzun süredir araştırma içerisindeydik” diye konuştu.