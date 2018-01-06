Samsun B.Ş.B Anaket - TVF Spor Lisesi: 3-0

SAMSUN, (DHA) - TÜRKİYE Voleybol Bayanlar 1\'nci ligi B Grubu\'nda mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, TVF Spor Lisesi\'ni 3-0 yendi.

Voleybol Bayanlar 1\'nci ligi B Grubu\'nda mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu\'nda karşılaştığı VF Spor Lisesi\'ni 3-0 yendi. Kırmızı-beyazlılar rakibi VF Spor Lisesi karşısında ilk seti 25-13 önde tamamlayarak 1-0 üstünlük kurdu. Genç oyuncuların süre aldığı müsabakanın ikinci setinde de etkili oyununu sürdüren kırmızı-beyazlılar 25-14\'lük skorla farkı ikiye çıkardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor üçüncü sette baskısını sürdürdü. Samsun temsilcisi bu seti 25-15 önde tamamlayarak maçı 3-0 kazandı.

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