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Spor

Samsun B.Ş.B Anaket - TVF Spor Lisesi: 3-0

SAMSUN, (DHA) - TÜRKİYE Voleybol Bayanlar 1'nci ligi B Grubu'nda mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, TVF Spor Lisesi'ni 3-0 yendi

06 Ocak 2018 19:09

SAMSUN, (DHA) - TÜRKİYE Voleybol Bayanlar 1\'nci ligi B Grubu\'nda mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, TVF Spor Lisesi\'ni 3-0 yendi.

Voleybol Bayanlar 1\'nci ligi B Grubu\'nda mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu\'nda  karşılaştığı VF Spor Lisesi\'ni 3-0 yendi. Kırmızı-beyazlılar rakibi VF Spor Lisesi karşısında ilk seti 25-13 önde tamamlayarak 1-0 üstünlük kurdu. Genç oyuncuların süre aldığı müsabakanın ikinci setinde de etkili oyununu sürdüren kırmızı-beyazlılar 25-14\'lük skorla farkı ikiye çıkardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor üçüncü sette baskısını sürdürdü. Samsun temsilcisi bu seti 25-15 önde tamamlayarak maçı 3-0 kazandı. 

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